Portugalgo Bidea
Erromatarren Bidea, 49
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O Corisco aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1850
Erromatarren Bidea, 49
Broselaren (biribilki-maskorra) parrokia
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana Isabel Rodríguez Veiga
Oharrak:
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