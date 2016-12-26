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Portugalgo Bidea

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O Corisco aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
185
0
Albergue o corisco

Erromatarren Bidea, 49
Broselaren (biribilki-maskorra) parrokia

986 402 166

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana Isabel Rodríguez Veiga

Oharrak:

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Etapa 2

km 15,2
Denbora 04H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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