Camí Portuguès
Camí Romano, 49
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Alberg O Corisco
Disponible sense connexió
1850
Camí Romano, 49
Parròquia de Saxamonde (Concello de Redondela)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana Isabel Rodríguez Veiga
Observacions:
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots