Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra
Camiños Chans (Concello de Cee)
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Albergue Ou Bordón
Dispoñible sen conexión
14480
Camiños Chans (Concello de Cee)
Cee (A Coruña)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Pedro Santamaría
Observacións: Pedro despraza sen custo algún aos peregrinos ao centro de Cee para que fagan compras, achéguense ao Centro de Saúde, etc.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 3
Etapa de Olveiroa a Fisterra
km 34,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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