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Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra

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Albergue Ou Bordón

Dispoñible sen conexión
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Albergue o bordon

Camiños Chans (Concello de Cee)
Cee (A Coruña)

981 19 75 62, 655 903 932

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Pedro Santamaría

Observacións: Pedro despraza sen custo algún aos peregrinos ao centro de Cee para que fagan compras, achéguense ao Centro de Saúde, etc.

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa de Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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