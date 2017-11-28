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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra

Albergue O Bordón

Disponible sin conexión
1454
80
Albergue o bordon

Camiños Chans (Concello de Cee)
Cee (A Coruña)

981 19 75 62, 655 903 932

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Pedro Santamaría

Observaciones: Pedro desplaza sin coste alguno a los peregrinos al centro de Cee para que hagan compras, se acerquen al Centro de Salud, etc.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa de Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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