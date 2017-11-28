Albergue O Bordón

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Pedro Santamaría

Observaciones: Pedro desplaza sin coste alguno a los peregrinos al centro de Cee para que hagan compras, se acerquen al Centro de Salud, etc.