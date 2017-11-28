Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra
Camiños Chans (Concello de Cee)
Albergue O Bordón
Disponible sin conexión
145480
Camiños Chans (Concello de Cee)
Cee (A Coruña)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Pedro Santamaría
Observaciones: Pedro desplaza sin coste alguno a los peregrinos al centro de Cee para que hagan compras, se acerquen al Centro de Salud, etc.
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 3
Etapa de Olveiroa a Fisterra
km 34,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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