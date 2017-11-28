Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa
Camiños Chans (Concello de Eee)
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
O Bordón aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
14480
Camiños Chans (Concello de Eee)
EEE (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pedro Santamaría
Oharrak: Pedrok kosturik gabe lekualdatu ditu erromesak Eek-ko zentrora erosketak egin ditzaten, Osasun Zentrora hurbil daitezen, etab.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 3
Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa
km 34,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak