Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

O Bordón aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
1448
0
Albergue o bordon

Camiños Chans (Concello de Eee)
EEE (Coruña)

981 19 75 62, 655 903 932

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pedro Santamaría

Oharrak: Pedrok kosturik gabe lekualdatu ditu erromesak Eek-ko zentrora erosketak egin ditzaten, Osasun Zentrora hurbil daitezen, etab.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa Etapa 3

Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa

km 34,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek O Bordón aterpetxea

Ikusi denak

Bidali zure argazkiak!