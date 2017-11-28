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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Fisterra

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Alberg O Bordó

Disponible sense connexió
1448
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Albergue o bordon

Camiños Chans (Concello de Cee)
Cee (la Corunya)

981 19 75 62, 655 903 932

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pedro Santamaría

Observacions: Pedro desplaça sense cap cost als pelegrins al centre de Cee perquè facin compres, s'acostin al Centre de Salut, etc.

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa d'Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa d'Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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