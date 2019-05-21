Albergue Ou

Camiño Portugués Etapa de Redondela a Pontevedra
Mesón, 12 (36690) Pontesampaio, Pontevedra
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Mesón, 12 (36690) Pontesampaio, Pontevedra
Pontesampaio
Propiedade do albergue: Propiedade privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Tomás García Peón
Observacións: O horario da recepción é de 12.00 a 20.00. Rógase aos hóspedes non entrar a partir da 23.00
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 3
Etapa de Redondela a Pontevedra
km 18,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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