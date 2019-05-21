Portugalgo Bidea Redondelatik Pontevedrarako etapa
Meson, 12 (36690) Pontesampaio, Pontevedra
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O Mesón aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Meson, 12 (36690) Pontesampaio, Pontevedra
Pontesampaioa
Aterpetxearen jabegoa: Jabetza pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Tomas Garcia Peoia
Oharrak: Harrera-ordutegia 12:00etatik 20:00etara da. Ostalariei 23:00etatik aurrera ez sartzeko eskatzen zaie
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 3
Redondelatik Pontevedrarako etapa
km 18,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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