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Portugalgo Bidea Redondelatik Pontevedrarako etapa

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O Mesón aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue o candil

Meson, 12 (36690) Pontesampaio, Pontevedra
Pontesampaioa

986 670 165 / 687 462 398

ostalaritza

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Jabetza pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Tomas Garcia Peoia

Oharrak: Harrera-ordutegia 12:00etatik 20:00etara da. Ostalariei 23:00etatik aurrera ez sartzeko eskatzen zaie

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Redondelatik Pontevedrarako etapa Etapa 3

Redondelatik Pontevedrarako etapa

km 18,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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