Camino Portugués Etapa de Redondela a Pontevedra
Mesón, 12 (36690) Pontesampaio, Pontevedra
Albergue O Mesón
Disponible sin conexión
212
Mesón, 12 (36690) Pontesampaio, Pontevedra
Pontesampaio
Propiedad del albergue: Propiedad privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Tomás García Peón
Observaciones: El horario de la recepción es de 12.00 a 20.00. Se ruega a los huéspedes no entrar a partir de las 23.00
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 3
Etapa de Redondela a Pontevedra
km 18,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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