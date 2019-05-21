Albergue O Mesón

Propiedad del albergue: Propiedad privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Tomás García Peón

Observaciones: El horario de la recepción es de 12.00 a 20.00. Se ruega a los huéspedes no entrar a partir de las 23.00