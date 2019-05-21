Camí Portuguès Etapa de Redondela a Pontevedra
Fonda, 12 (36690) Pontesampaio, Pontevedra
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Alberg O Fonda
Disponible sense connexió
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Fonda, 12 (36690) Pontesampaio, Pontevedra
Pontesampaio
Propietat de l'alberg: Propietat privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Tomás García Peó
Observacions: L'horari de la recepció és de 12.00 a 20.00. Es prega als hostes no entrar a partir de les 23.00
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 3
Etapa de Redondela a Pontevedra
km 18,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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