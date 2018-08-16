Camiño do Norte Etapa de Santander a Queveda
Costa as Quintas, 35
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Albergue Osa de Andara
Dispoñible sen conexión
280
Costa as Quintas, 35
Queveda (Cantabria)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: María
Observacións: Aberto de novo ( maio 2021)
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 14
Etapa de Santander a Queveda
km 41,4
Tempo 10H 25’
Dificultade media
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