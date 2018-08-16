Iparraldeko Bidea Etapa, Santanderretik Quevedara
Quintas aldapa, 35
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Andarako Osa aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
280
Quintas aldapa, 35
Queveda (Kantabria)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria
Oharrak: Irekia berriro (2021eko maiatza)
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 14
Etapa, Santanderretik Quevedara
km 41,4
Denbora 10H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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