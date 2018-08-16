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Camino del Norte Etapa de Santander a Queveda

Albergue Osa de Andara

Disponible sin conexión
56
22
Albergue osa de andara

Cuesta las Quintas, 35
Queveda (Cantabria)

636 025 252

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: María

Observaciones: Abierto de nuevo ( mayo 2021)

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Santander a Queveda Etapa 14

Etapa de Santander a Queveda

km 41,4
Tiempo 10H 25’
Dificultad Media
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