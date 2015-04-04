Camiño Primitivo Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
C/ Marmoiral, 26
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Os Chaos
Dispoñible sen conexión
7340
C/ Marmoiral, 26
A Fonsagrada (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Roberto Fernández
Observacións:
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 7
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
km 28,1
Tempo 06H 45’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo