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Camiño Primitivo Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

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Albergue Os Chaos

Dispoñible sen conexión
734
0
Albergue os chaos

C/ Marmoiral, 26
A Fonsagrada (Lugo)

660 011 716, 630 347 224

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Roberto Fernández

Observacións:

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada Etapa 7

Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

km 28,1
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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