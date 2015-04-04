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Camino Primitivo Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

Albergue Os Chaos

Disponible sin conexión
762
33
Albergue os chaos

C/ Marmoiral, 26
A Fonsagrada (Lugo)

660 011 716, 630 347 224

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Roberto Fernández

Observaciones:

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada Etapa 7

Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

km 28,1
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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