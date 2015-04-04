Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Primitiu Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg Us Chaos

Disponible sense connexió
739
0
Albergue os chaos

C/ Marmoiral, 26
A Fonsagrada (Lugo)

660 011 716, 630 347 224

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Roberto Fernández

Observacions:

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada Etapa 7

Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

km 28,1
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Així veuen els pelegrins el Alberg Us Chaos

Veure tots

Envia les teves fotografies!