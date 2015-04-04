Camí Primitiu Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
C/ Marmoiral, 26
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Alberg Us Chaos
Disponible sense connexió
7390
C/ Marmoiral, 26
A Fonsagrada (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Roberto Fernández
Observacions:
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 7
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
km 28,1
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
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