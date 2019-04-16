Camiño do Norte Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa
Ribadiso dá Baixo, xunto ao albergue da Xunta
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Albergue Os Camiñantes
Dispoñible sen conexión
9390
Ribadiso dá Baixo, xunto ao albergue da Xunta
Ribadiso dá Baixo
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Milagres López
Observacións: Dúas habitacións dobres a 38 euros.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 32
Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa
km 21,5
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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