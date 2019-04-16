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Camiño do Norte Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa

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Albergue Os Camiñantes

Dispoñible sen conexión
939
0

Ribadiso dá Baixo, xunto ao albergue da Xunta
Ribadiso dá Baixo

647 020 600, 981 50 02 95

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Milagres López

Observacións: Dúas habitacións dobres a 38 euros.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa Etapa 32

Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa

km 21,5
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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