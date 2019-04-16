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Camí del Nord Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa

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Alberg Els Caminantes

Disponible sense connexió
940
0

Ribadiso dona Baixo, al costat de l'alberg de la Xunta
Ribadiso dona Baixo

647 020 600, 981 50 02 95

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Milagros López

Observacions: Dues habitacions dobles a 38 euros.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa Etapa 32

Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa

km 21,5
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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