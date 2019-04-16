Camí del Nord Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa
Ribadiso dona Baixo, al costat de l'alberg de la Xunta
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Alberg Els Caminantes
Disponible sense connexió
9400
Ribadiso dona Baixo, al costat de l'alberg de la Xunta
Ribadiso dona Baixo
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Milagros López
Observacions: Dues habitacions dobles a 38 euros.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 32
Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa
km 21,5
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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