Camino del Norte Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa
Ribadiso da Baixo, junto al albergue de la Xunta
Albergue Los Caminantes
Disponible sin conexión
952106
Ribadiso da Baixo, junto al albergue de la Xunta
Ribadiso da Baixo
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Milagros López
Observaciones: Dos habitaciones dobles a 38 euros.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 32
Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa
km 21,5
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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