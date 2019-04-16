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Camino del Norte Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa

Albergue Los Caminantes

Disponible sin conexión
952
106

Ribadiso da Baixo, junto al albergue de la Xunta
Ribadiso da Baixo

647 020 600, 981 50 02 95

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Milagros López

Observaciones: Dos habitaciones dobles a 38 euros.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa Etapa 32

Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa

km 21,5
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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