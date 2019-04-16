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Iparraldeko Bidea Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa

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Los Caminantes aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
940
0

Ribabada da Baxo, Xuntako aterpetxearen ondoan
Ribadesda Baixo

647020600, 981 50 02 95

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Milagros López

Oharrak: Bi logela bikoitz, 38 euroan.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa Etapa 32

Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa

km 21,5
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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