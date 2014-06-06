Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria
C/ Maior, 31
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Albergue Os Brasóns
Dispoñible sen conexión
70
C/ Maior, 31
Sarria (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Aurora Gudín
Observacións: Ademais das prazas en litera hai tamén habitacións privadas dobres e individuais desde 10 euros por persoa.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
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