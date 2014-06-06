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Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa

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Los Blasones aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue los blasones

Kale Nagusia, 31
Sarria (Lugo)

600 512 565

info@alberguelosbloiak

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gudin aurora

Oharrak: Literan dauden plazez gain, logela pribatu bikoitzak eta banakakoak ere badaude, pertsonako 10 eurotik hasita.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Triacastela eta Sarria arteko etapa Etapa 26

Triacastela eta Sarria arteko etapa

km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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