Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria
C/ Major, 31
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Alberg Els Blasons
Disponible sense connexió
70
C/ Major, 31
Sarria (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Aurora Gudín
Observacions: A més de les places en llitera hi ha també habitacions privades dobles i individuals des de 10 euros per persona.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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