Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria
C/ Mayor, 31
Albergue Los Blasones
Disponible sin conexión
6172
C/ Mayor, 31
Sarria (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Aurora Gudín
Observaciones: Además de las plazas en litera hay también habitaciones privadas dobles e individuales desde 10 euros por persona.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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