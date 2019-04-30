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Camiño Francés Etapa de Estella/Lizarra a Torres do Río

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Albergue Oasis Trails

Dispoñible sen conexión
149
0
04 albergue hogar de monjardin

Fronte á igrexa de San Andrés
Villamayor de Monjardín (Navarra)

948 53 71 36

Web / Link

Propiedade do albergue: Fundación internacional, rexistrada en España e os Países Baixos

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Fundación internacional, rexistrada en España e os Países Baixos

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Estella/Lizarra a Torres do Río Etapa 6

Etapa de Estella/Lizarra a Torres do Río

km 29,0
Tempo 06H 35’
Dificultade media
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