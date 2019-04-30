Albergui Oasi Trails

Camí Francès Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu
Enfront de l'església de Sant Andrés
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Disponible sense connexió
1490
Enfront de l'església de Sant Andrés
Villamayor de Monjardín (Navarra)
Propietat de l'alberg: Fundació internacional, registrada a Espanya i els Països Baixos
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Fundació internacional, registrada a Espanya i els Països Baixos
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 6
Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu
km 29,0
Temps 06H 35’
Dificultat mitjana
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