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Camino Francés Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río

Albergue Oasis Trails

Disponible sin conexión
155
50
04 albergue hogar de monjardin

Frente a la iglesia de San Andrés
Villamayor de Monjardín (Navarra)

948 53 71 36

Web / Link

Propiedad del albergue: Fundación internacional, registrada en España y los Países Bajos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Fundación internacional, registrada en España y los Países Bajos

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río Etapa 6

Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río

km 29,0
Tiempo 06H 35’
Dificultad Media
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