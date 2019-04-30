Camino Francés Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río
Frente a la iglesia de San Andrés
Albergue Oasis Trails
Disponible sin conexión
15550
Frente a la iglesia de San Andrés
Villamayor de Monjardín (Navarra)
Propiedad del albergue: Fundación internacional, registrada en España y los Países Bajos
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Fundación internacional, registrada en España y los Países Bajos
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 6
Etapa de Estella/Lizarra a Torres del Río
km 29,0
Tiempo 06H 35’
Dificultad Media
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