Bide Frantsesa Lizarratik Torres del Ríora
San Andres elizaren parean
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Oasis Trails aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1490
San Andres elizaren parean
Villamayor de Monjardín (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Nazioarteko fundazioa, Espainian eta Herbehereetan erregistratua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Nazioarteko fundazioa, Espainian eta Herbehereetan erregistratua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ospitalekoak
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 6
Lizarratik Torres del Ríora
km 29,0
Denbora 06H 35’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak