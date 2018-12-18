Camiño do Norte Etapa de Portugalete a Pobeña
Estr. Xeral Ontón, Num. 71
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Albergue O teu Camiño
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Estr. Xeral Ontón, Num. 71
Ontón, Castro Urdiales, Cantabria
Propiedade do albergue: Asociación O teu Camiño
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación O teu Camiño
Persoa encargada de atender o albergue: María José e Giuseppe
Observacións:
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 9
Etapa de Portugalete a Pobeña
km 12,3
Tempo 03H 10’
Dificultade media
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