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Camiño do Norte Etapa de Portugalete a Pobeña

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Albergue O teu Camiño

Dispoñible sen conexión
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Albergue tu camino

Estr. Xeral Ontón, Num. 71
Ontón, Castro Urdiales, Cantabria

942 740 389

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Asociación O teu Camiño

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación O teu Camiño

Persoa encargada de atender o albergue: María José e Giuseppe

Observacións:

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Portugalete a Pobeña Etapa 9

Etapa de Portugalete a Pobeña

km 12,3
Tempo 03H 10’
Dificultade media
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Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

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