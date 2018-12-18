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Iparraldeko Bidea Portugaletetik Pobeñarako etapa

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Tu Camino aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
9
0
Albergue tu camino

Errepidea Ontón Jenerala, Zk. 71
Ontón, Castro Urdiales, Kantabria

942 740389

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Zure Bidea Elkartea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Zure Bidea Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: María José eta Giuseppe

Oharrak:

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Portugaletetik Pobeñarako etapa Etapa 9

Portugaletetik Pobeñarako etapa

km 12,0
Denbora 03H 10’
Zailtasuna ERTAINA
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