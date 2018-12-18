Iparraldeko Bidea Portugaletetik Pobeñarako etapa
Errepidea Ontón Jenerala, Zk. 71
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Tu Camino aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
90
Errepidea Ontón Jenerala, Zk. 71
Ontón, Castro Urdiales, Kantabria
Aterpetxearen jabegoa: Zure Bidea Elkartea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Zure Bidea Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: María José eta Giuseppe
Oharrak:
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 9
Portugaletetik Pobeñarako etapa
km 12,0
Denbora 03H 10’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak