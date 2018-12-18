Camino del Norte Etapa de Portugalete a Pobeña
Ctra. General Ontón, Num. 71
Albergue Tu Camino
Disponible sin conexión
4310
Ctra. General Ontón, Num. 71
Ontón, Castro Urdiales, Cantabria
Propiedad del albergue: Asociación Tu Camino
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Tu Camino
Persona encargada de atender el albergue: María José y Giuseppe
Observaciones:
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 9
Etapa de Portugalete a Pobeña
km 12,3
Tiempo 03H 10’
Dificultad Media
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