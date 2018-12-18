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Camino del Norte Etapa de Portugalete a Pobeña

Albergue Tu Camino

Disponible sin conexión
43
10
Albergue tu camino

Ctra. General Ontón, Num. 71
Ontón, Castro Urdiales, Cantabria

942 740 389

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Asociación Tu Camino

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Tu Camino

Persona encargada de atender el albergue: María José y Giuseppe

Observaciones:

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Portugalete a Pobeña Etapa 9

Etapa de Portugalete a Pobeña

km 12,3
Tiempo 03H 10’
Dificultad Media
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