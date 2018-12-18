Camí del Nord Etapa de Portugalete a Pobeña
Ctra. General Ontón, Num. 71
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Alberg El teu Camí
Disponible sense connexió
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Ctra. General Ontón, Num. 71
Ontón, Castro Urdiales, Cantàbria
Propietat de l'alberg: Associació El teu Camí
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació El teu Camí
Persona encarregada d’atendre l'alberg: María José i Giuseppe
Observacions:
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 9
Etapa de Portugalete a Pobeña
km 12,3
Temps 03H 10’
Dificultat mitjana
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