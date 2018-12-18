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Camí del Nord Etapa de Portugalete a Pobeña

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Alberg El teu Camí

Disponible sense connexió
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Albergue tu camino

Ctra. General Ontón, Num. 71
Ontón, Castro Urdiales, Cantàbria

942 740 389

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Associació El teu Camí

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació El teu Camí

Persona encarregada d’atendre l'alberg: María José i Giuseppe

Observacions:

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Portugalete a Pobeña Etapa 9

Etapa de Portugalete a Pobeña

km 12,3
Temps 03H 10’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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