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Albergue O Encanto
Camiño de Santiago, 23
Villares de Órbigo (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Marta
Observacións: Casa con máis de 100 anos de antigüidade totalmente rehabilitada, conservando os elementos típicos da zona. Almorzo incluído, sabanas de tea, champú e xel. Dispón dunha pequena sala de lectura con libros e revistas en varios idiomas.
Camiño Francés
Etapa de San Martín do Camiño a Astorga
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