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Alberg L'Encant
Camí de Santiago, 23
Villares d'Órbigo (Lleó)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marta
Observacions: Casa amb més de 100 anys d'antiguitat totalment rehabilitada, conservant els elements típics de la zona. Desdejuni inclòs, sabanes de tela, xampú i gel. Disposa d'una petita sala de lectura amb llibres i revistes en diversos idiomes.
Camí Francès
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