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El Encanto aterpetxea
Santiago bidea, 23
Villares de Órbigo (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marta
Oharrak: 100 urte baino gehiagoko etxea, erabat birgaitua, inguruko elementu tipikoak gordetzen dituena. Gosaria barne, oihalezko sabanak, xanpua eta gela. Irakurketa-gela txiki bat du, hainbat hizkuntzatan idatzitako liburu eta aldizkariekin.
Bide frantsesa
Astorgako bideko San Martin etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak