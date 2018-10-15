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Bide Frantsesa Astorgako bideko San Martin etapa

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El Encanto aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue el encanto

Santiago bidea, 23
Villares de Órbigo (Leon)

682 86 02 10 - 987 38 81 26

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marta

Oharrak: 100 urte baino gehiagoko etxea, erabat birgaitua, inguruko elementu tipikoak gordetzen dituena. Gosaria barne, oihalezko sabanak, xanpua eta gela. Irakurketa-gela txiki bat du, hainbat hizkuntzatan idatzitako liburu eta aldizkariekin.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgako bideko San Martin etapa Etapa 20

Astorgako bideko San Martin etapa

km 24,2
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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