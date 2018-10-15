Albergue El Encanto

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Marta

Observaciones: Casa con más de 100 años de antigüedad totalmente rehabilitada, conservando los elementos típicos de la zona. Desayuno incluido, sabanas de tela, champú y gel. Dispone de una pequeña sala de lectura con libros y revistas en varios idiomas.