Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de San Martín del Camino a Astorga

Albergue El Encanto

Disponible sin conexión
17
1
Albergue el encanto

Camino de Santiago, 23
Villares de Órbigo (León)

682 86 02 10 - 987 38 81 26

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Marta

Observaciones: Casa con más de 100 años de antigüedad totalmente rehabilitada, conservando los elementos típicos de la zona. Desayuno incluido, sabanas de tela, champú y gel. Dispone de una pequeña sala de lectura con libros y revistas en varios idiomas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de San Martín del Camino a Astorga Etapa 20

Etapa de San Martín del Camino a Astorga

km 24,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías