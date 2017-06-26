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Albergue O Convento
Rúa Antonio Niceas, 2. Convento Regina Coeli
Santillana del Mar
Propiedade do albergue: Bispado de Santander
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Eleos 2016
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Wi-Fi gratuíta para peregrinos aloxados e servizo de almorzos.Horario de almorzo de 7h. a 9h. (4 euros). Conta con servizo de cea de 20h. a 21h. (10 euros) O albergue forma parte dunha iniciativa de economía social cuxos obxectivos son a creación de postos de traballo para persoas en risco de exclusión social.De luns a sábado ás 19h. Opcional: Momento de reflexión e Oración (Bendición do Peregrino)
Camiño do Norte
Etapa de Queveda a Comiñas
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