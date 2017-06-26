Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño do Norte Etapa de Queveda a Comiñas

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue O Convento

Dispoñible sen conexión
45
0
Albergue O Convento

Rúa Antonio Niceas, 2. Convento Regina Coeli
Santillana del Mar

693816528

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Bispado de Santander

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Eleos 2016

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: Wi-Fi gratuíta para peregrinos aloxados e servizo de almorzos.Horario de almorzo de 7h. a 9h. (4 euros). Conta con servizo de cea de 20h. a 21h. (10 euros) O albergue forma parte dunha iniciativa de economía social cuxos obxectivos son a creación de postos de traballo para persoas en risco de exclusión social.De luns a sábado ás 19h. Opcional: Momento de reflexión e Oración (Bendición do Peregrino)

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Queveda a Comiñas Etapa 15

Etapa de Queveda a Comiñas

km 26,4
Tempo 06H 20’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías