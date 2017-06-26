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El Conventoko aterpetxea
Antonio Niceas kalea, 2. Regina Coeli komentua
Santillana del Mar
Aterpetxearen jabegoa: Santanderko gotzaintza
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Eleos elkartea 2016
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Wi-Fi doan ostatatutako erromesentzat eta gosari-zerbitzua. Gosaria: 4 €, afaria: 10 € Ez dira maskotak onartzen Aterpetxea gizarte-ekonomiako ekimen baten parte da, eta helburua gizarte-bazterkeriako arriskuan dauden pertsonentzako lanpostuak sortzea da. Astelehenetik larunbatera, 19:00etan. Aukerakoa: Gogoetarako eta otoitzerako unea (Erromesaren bedeinkapena)
Iparraldeko bidea
Quevedatik Comillasera
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