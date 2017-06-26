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Iparraldeko Bidea Quevedatik Comillasera

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El Conventoko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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El Conventoko aterpetxea

Antonio Niceas kalea, 2. Regina Coeli komentua
Santillana del Mar

693816528

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Santanderko gotzaintza

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Eleos elkartea 2016

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Wi-Fi doan ostatatutako erromesentzat eta gosari-zerbitzua. Gosaria: 4 €, afaria: 10 € Ez dira maskotak onartzen Aterpetxea gizarte-ekonomiako ekimen baten parte da, eta helburua gizarte-bazterkeriako arriskuan dauden pertsonentzako lanpostuak sortzea da. Astelehenetik larunbatera, 19:00etan. Aukerakoa: Gogoetarako eta otoitzerako unea (Erromesaren bedeinkapena)

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Quevedatik Comillasera Etapa 15

Quevedatik Comillasera

km 26,4
Denbora 06H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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