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Camí del Nord Etapa de Queveda a Cometes

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Alberg El Convent

Disponible sense connexió
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Alberg El Convent

Carrer Antonio Niceas, 2. Convent Regina Coeli
Santillana del Mar

693816528

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Bisbat de Santander

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació Eleos 2016

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: Wi-Fi gratuïta per a pelegrins allotjats i servei de desdejunis.Horari de desdejuni de 7h. a 9h. (4 euros). Compta amb servei de sopar de 20h. a 21h. (10 euros) L'alberg forma part d'una iniciativa d'economia social els objectius de la qual són la creació de llocs de treball per a persones en risc d'exclusió social.De dilluns a dissabte a les 19h. Opcional: Moment de reflexió i Oració (Benedicció del Pelegrí)

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Queveda a Cometes Etapa 15

Etapa de Queveda a Cometes

km 26,4
Temps 06H 20’
Dificultat mitjana
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