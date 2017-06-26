Albergue El Convento

Propiedad del albergue: Obispado de Santander

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Eleos 2016

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Wi-Fi gratuita para peregrinos alojados y servicio de desayunos. Desayuno: 4€, Cena: 10€ No se aceptan mascotas El albergue forma parte de una iniciativa de economía social cuyos objetivos son la creación de puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión social. De lunes a sábado a las 19h. Opcional: Momento de reflexión y Oración (Bendición del Peregrino)