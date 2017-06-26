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Camino del Norte Etapa de Queveda a Comillas

Albergue El Convento

Disponible sin conexión
54
7
Albergue El Convento

Calle Antonio Niceas, 2. Convento Regina Coeli
Santillana del Mar

693816528

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Obispado de Santander

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Eleos 2016

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Wi-Fi gratuita para peregrinos alojados y servicio de desayunos. Desayuno: 4€, Cena: 10€ No se aceptan mascotas El albergue forma parte de una iniciativa de economía social cuyos objetivos son la creación de puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión social. De lunes a sábado a las 19h. Opcional: Momento de reflexión y Oración (Bendición del Peregrino)

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Queveda a Comillas Etapa 15

Etapa de Queveda a Comillas

km 26,4
Tiempo 06H 20’
Dificultad Media
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