Albergue El Convento
Calle Antonio Niceas, 2. Convento Regina Coeli
Santillana del Mar
Propiedad del albergue: Obispado de Santander
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Eleos 2016
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: Wi-Fi gratuita para peregrinos alojados y servicio de desayunos. Desayuno: 4€, Cena: 10€ No se aceptan mascotas El albergue forma parte de una iniciativa de economía social cuyos objetivos son la creación de puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión social. De lunes a sábado a las 19h. Opcional: Momento de reflexión y Oración (Bendición del Peregrino)
Camino del Norte
Etapa de Queveda a Comillas
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