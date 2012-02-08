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Camiño Francés Etapa de Logroño a Nájera

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Albergue O Cántaro

Dispoñible sen conexión
4075
0
Albergue el cantaro

C/ Herrerías, 16
Navarrete (A Rioxa)

941 44 11 80

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Alicia Garrido Ibáñez

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Alicia Garrido Ibáñez e Celestino Alonso Moreno

Persoa encargada de atender o albergue: Alicia Garrido Ibáñez

Observacións: Teñen credenciais (2 euros).

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Logroño a Nájera Etapa 8

Etapa de Logroño a Nájera

km 29,6
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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