Bide Frantsesa Etapa Logroñotik Naiarara
Herrerias kalea, 16
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El Cantaro aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
40750
Herrerias kalea, 16
Navarrete (Errioxa)
Aterpetxearen jabegoa: Alicia Garrido Ibáñez
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Alicia Garrido Ibáñez eta Celestino Alonso Moreno
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Alicia Garrido Ibáñez
Oharrak: Egiaztagiriak dituzte (2 euro).
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 8
Etapa Logroñotik Naiarara
km 29,6
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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