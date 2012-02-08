Camino Francés Etapa de Logroño a Nájera
C/ Herrerías, 16
Albergue El Cántaro
Disponible sin conexión
4280100
C/ Herrerías, 16
Navarrete (La Rioja)
Propiedad del albergue: Alicia Garrido Ibáñez
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Alicia Garrido Ibáñez y Celestino Alonso Moreno
Persona encargada de atender el albergue: Alicia Garrido Ibáñez
Observaciones: Tienen credenciales (2 euros).
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 8
Etapa de Logroño a Nájera
km 29,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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