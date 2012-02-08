Camí Francès Etapa de Logronyo a Nájera
C/ Ferreries, 16
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Alberg El Càntir
Disponible sense connexió
40790
C/ Ferreries, 16
Navarrete (La Rioja)
Propietat de l'alberg: Alicia Garrido Ibáñez
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Alicia Garrido Ibáñez i Celestino Alonso Moreno
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Alicia Garrido Ibáñez
Observacions: Tenen credencials (2 euros).
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 8
Etapa de Logronyo a Nájera
km 29,6
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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