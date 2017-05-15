Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño do Norte Etapa de Unquera a Llanes

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue O Caserón de Vidiago

Dispoñible sen conexión
9
0
Albergue el caseron de vidiago

N-634, s/n
Vidiago

600 820 704, 985 404 446

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Agustín Jorge Medina

Observacións: Atópase no Camiño oficial, a 500 metros da senda costeira GR-E-9.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Unquera a Llanes Etapa 17

Etapa de Unquera a Llanes

km 25,1
Tempo 06H 40’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías