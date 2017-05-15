Camiño do Norte Etapa de Unquera a Llanes
N-634, s/n
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Albergue O Caserón de Vidiago
Dispoñible sen conexión
90
N-634, s/n
Vidiago
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Agustín Jorge Medina
Observacións: Atópase no Camiño oficial, a 500 metros da senda costeira GR-E-9.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 17
Etapa de Unquera a Llanes
km 25,1
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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