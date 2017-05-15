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Camino del Norte Etapa de Unquera a Llanes

Albergue El Caserón de Vidiago

Disponible sin conexión
20
6
Albergue el caseron de vidiago

N-634, s/n
Vidiago

600 820 704, 985 404 446

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Agustín Jorge Medina

Observaciones: Se encuentra en el Camino oficial, a 500 metros de la senda costera GR-E-9.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Unquera a Llanes Etapa 17

Etapa de Unquera a Llanes

km 25,1
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
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