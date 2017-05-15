Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí del Nord Etapa d'Unquera a Llanes

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg El Caserón de Vidiago

Disponible sense connexió
12
0
Albergue el caseron de vidiago

N-634, s/n
Vidiago

600 820 704, 985 404 446

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Agustín Jorge Medina

Observacions: Es troba en el Camí oficial, a 500 metres de la senda costanera GR-I-9.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa d'Unquera a Llanes Etapa 17

Etapa d'Unquera a Llanes

km 25,1
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies