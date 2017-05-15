Camí del Nord Etapa d'Unquera a Llanes
N-634, s/n
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Alberg El Caserón de Vidiago
Disponible sense connexió
120
N-634, s/n
Vidiago
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Agustín Jorge Medina
Observacions: Es troba en el Camí oficial, a 500 metres de la senda costanera GR-I-9.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 17
Etapa d'Unquera a Llanes
km 25,1
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
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