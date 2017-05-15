Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Iparraldeko Bidea Unqueratik Llanesera arteko etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Vidiago Etxetzarra aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
10
0
Albergue el caseron de vidiago

N-634, z/g
Gasteiz

600820704, 985 404 446

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Agustin Jorge Medina

Oharrak: Bide Ofizialean dago, GR-E-9 kostaldeko bidexkatik 500 metrora.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Unqueratik Llanesera arteko etapa Etapa 17

Unqueratik Llanesera arteko etapa

km 25,1
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi