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Albergue O Burgo
Avenida de Lugo, 47 (xunto á gasolineira)
Ou Pedrouzo (Parroquia de Arca - Concello dO Pino)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: María Tato Rilo
Observacións: Ademais das literas, dispomos de 5 habitacións dobres con baño privado a 40-45€ (tarifa 2022). O prezo da habitación individual con baño privado é de 35-40€ (tarifa 2022).Non admitimos mascotas
Camiño Francés
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
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