Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa
Lugo etorbidea, 47 (gasolindegiaren ondoan)
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O Burgeluko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
6710
Lugo etorbidea, 47 (gasolindegiaren ondoan)
O Pedrouzo (Arcako Parrokia - O Pinoko Concello)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria Tato Rilo
Oharrak: Ohantzeez gain, komun pribatua duten 5 logela bikoitz ditugu 50-55 €-an (2024 tarifa). Bainugela pribatua duen banakako gelaren prezioa 45-50 € da (2024 tarifa). Ez dugu maskotarik onartzen
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